Торговый центр накажут за отсутствие масок у покупателей

Один из торговых центров Мурома попал в поле зрения ревизоров. С проверкой туда нагрянули сотрудники департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области. Они обнаружили ряд нарушений. Были открыты павильоны, торгующие непродовольственными товарами, не входящими в перечень товаров первой необходимости. Таким магазинам пока работать не разрешили.

Павильоны торговали товарами, не входящими в список товаров первой необходимости.

Заметили ревизоры и еще одно нарушение указов губернатора. Покупатели находились на территории торгового центра без масок. При этом в регионе с 27 апреля действует так называемый масочный режим. Посещать магазины, аптеки и вокзалы можно только надев индивидуальное средство защиты. Маску обязательно нужно носить и в общественном транспорте, включая такси.

— По результатам выезда материал об административном правонарушении будет направлен в суд для принятия решения. О нарушениях можно сообщать по телефону «горячей линии» департамента развития предпринимательства 8 (4922) 53-16-03, — сообщает сайт «Белого дома».

В апреле за нарушения закрывали и рынок на Чайковского во Владимире. Но предприниматели быстро устранили недостатки, выявленные экспертами управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Суд открыл рынок досрочно.

Ранее «Призыв» сообщал, что штрафы уже выписывают и парикмахерским. Проверки прошли в 60 салонах.

Елена Пляскина

Фото предоставлены администрацией Владимирской области