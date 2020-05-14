ТНТ4 открыл первый в мире виртуальный музей телеканала

Экспозиция комедийной классики теперь доступна всем https://art.tnt4.ru

В период самоизоляции почти все музеи мира запустили виртуальные экскурсии по своим залам. ТНТ4 тоже открыл свой собственный виртуальный музей, экскурсии по которому не закончатся даже после того, как закончится карантин. Вход бесплатный – на сайте телеканала. Работает круглосуточно. В гардеробе и на кассах очередей нет.

Посетители увидят экспонаты самых разных форм современного искусства. Например, на шедевре живописи «Прожарка княгини Н. Голицыной» зафиксирован первый в истории России случай «Прожарки». Внимательный зритель заметит маленькую гитару Семёна Слепакова «в натуральную величину» и убедится, что размер инструмента не имеет значения, главное то, как им пользоваться. Ценители изящных искусств отметят инсталляцию «Боксёрская груша Герман», которая принадлежала Кузе из сериала «Универ» и была отреставрирована на средства мецената В.Е. Гогунского. Поклонники концептуализма выделят арт-объект «776 Ударов правды» – газету, которой бьют охранника А.Р. Бородача из шоу «Наша Russia».

Гавриил Гордеев, куратор музея, директор телеканала ТНТ4: «Изначально выставка создавалась эксклюзивно для показа рекламодателям и крупным партнерам телеканала, таким образом, ее смогли увидеть лишь немногие. Сегодня мы решили сделать эту уникальную экспозицию доступной для всех. ТНТ4 обладает самой крупной библиотекой комедийного контента, и мы очень трепетно относимся к проектам, как ценители исскуства – к художественным произведениям. У нас лучшие попечители – два самых крупных продакшна Comedy Club Production и Good Story Media. Выставка «Искусство создания контента во времена Медиаренессанса» еще один яркий пример того, как мы объединяем классику с актуальными трендами в современной digital-среде».

Виртуальный музей телеканала отражает актуальные процессы в развлекательной культуре, открывает возможности для публичного диалога и создания новых комедийных шедевров. Фонд экспозиции сформирован из переосмыслений классики и абсолютно новых хитов. Архив музея содержит несколько тысяч часов комедийного контента, поэтому экспонаты будут постоянно обновляться. Виртуальный музей ТНТ4 доступен по ссылке https://art.tnt4.ru, а эфир всегда можно посмотреть по телевизору или на сайте телеканала www.tnt4.ru сразу после выставки. Фото по ссылке: https://yadi.sk/d/dT0y4eqkmLif_g