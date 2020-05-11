Тесты на коронавирус будут делать быстрее

Исследование на коронавирус во Владимирской области теперь будут делать быстрее. Лаборатории областной клинической больницы и городской больницы № 6 получили статус референтных. А значит, проведенное ими тестирование теперь не нуждается в дополнительном подтверждении Роспотребнадзора, сообщается на сайте «Белого дома». Обработка тестов будет занимать, как минимум, на три дня меньше. Это должно повлиять не только на выдачу результатов анализов, но и на выписку пациентов. Известно, что для этого надо получить два отрицательных теста. Не исключено, что резкий скачок числа выздоровевших связан как раз с новой системой обработки результатов анализов.

Во Владимирской области проведено 35 тысяч исследований на COVID-19.

Однако, сколько точно теперь будет занимать исследование на коронавирус, не сообщается. Судя по всему, речь все равно идет о нескольких днях. Не секрет, что лаборатории Владимирской области едва справляются с количеством анализов на COVID-19. По данным «Белого дома», в регионе работают семь таких пунктов. Это две федеральные лаборатории, еще пять организованы в медицинских учреждениях Мурома, Гусь-Хрустального и Владимира. Средняя мощность всех лабораторий — 1300 анализов в сутки.

— Я сдала тест на коронавирус две недели назад. Меня сразу предупредили, что быстро ждать результата анализа не стоит. Минимум неделя. Может, и больше. Я до сих пор не знаю, что показал мой анализ. За это время можно уже выздороветь. Хорошо, что у меня нет проблем со здоровьем, я не переживаю, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Светлана.

На данный момент во Владимирской области проведено около 35 тысяч тестов на коронавирус. Положительные результаты получили 1326 человек. Больше всего заболевших в Петушках и Владимире. Областной центр второй день подряд показывает самый большой суточный прирост инфицированных. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: urank.ru