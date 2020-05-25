Тепло возвращается во Владимирскую область

Во Владимирскую область возвращается тепло. Уже сегодня после аномально холодных выходных солнце выглянуло из-за туч и температура устремилась вверх. Еще теплее будет завтра. Днем синоптики обещают до +18 градусов. Тем не менее погода на этой неделе будет неустойчивой. Например, в среду вновь немного похолодает, пройдут дожди. Настоящее майское тепло вернется к выходным.

Температурные показатели приблизятся к климатической норме, заверяют синоптики.

Так, по предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье температура уже поднимется выше +20 градусов. Ночью также заметно потеплеет — до +14 градусов.

— Есть хорошие шансы на то, что в завершающие дни май успеет дать начало метеорологическому лету, — говорится на сайте Гидрометцентра России. Синоптики при этом не исключают дожди и даже грозы.

Ранее «Призыв» сообщал, что переменчивый май преподнес сюрприз. В некоторых районах Владимирской области выпал снег.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»