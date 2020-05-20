Темпы жилищного строительства выросли в два раза

Во Владимирской области ударными темпами строятся многоквартирные дома. Показатели прироста жилья поражают – вдвое больше прошлого года. Региональные власти рапортуют: у застройщиков нет никаких проблем в непростых условиях пандемии коронавируса. А вот индивидуальные застройщики испытывают трудности. Что сразу отразилось на результатах – ввели в эксплуатацию всего 85% прошлогодних показателей. В последние годы была обратная статистика. Власти отмечали, что в области строится всё больше частных домов.

В 2020 году в регионе должны построить 860 тысяч квадратных метров жилья.

Впервые для Владимирской области установлен такой план. Прошлогодний, который был на 100 тысяч квадратов меньше, едва выполнили. Прежние руководители строительной отрасли в администрации говорили, что в регионе нет такого количества свободных земель для жилищного строительства. Часть застройщиков из-за новых правил долевого строительства переквалифицировались в подрядчики. Осталось не так много строительных компаний, имеющих свои средства на возведение многоэтажных кварталов. Новые чиновники полны оптимизма. За 4 месяца построили треть от плана. Уверены, что построят и продадут. Покупатели, считают власти, найдутся в соседних регионах.

— Снижение мы не видим, хотя план большой. Проблем пока нет. Были сложности с регистрацией сделок, но сейчас все входит в норму. Мы рассчитываем, что покупать жилье будут не только жители из Владимирской области, но и Нижегородской, Московской областей, — говорит врио вице-губернатора Роман Годунин.



А вот Владимирстат обнаружил новую тенденцию – рост стоимости жилья. В 2019 году средняя цена квадратного метра была на уровне 32,7 тысячи рублей. А в 2020-м подскочила до 37,4 тысячи рублей. Именно поэтому, жалуются владимирские власти, так сложно найти подходящее жилье для аварийцев и молодых семей. Выплаты для них зависят от цены социального квадратного метра, а она значительно ниже рыночной.



Как «Призыв» сообщал ранее, очередникам, получающим субсидию в этом году, предоставят больше времени на оформление документов и поиск квартиры.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»