Тело мужчины достали из пруда в Судогодском районе

Трагедия на воде произошла в Судогодском районе. В минувшую пятницу из пруда, расположенного рядом с поселком Бег, водолазы достали труп мужчины 1961 г.р. Подробности случившегося выясняются, пояснили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

По данным группы «Судогодский гарнизон пожарной охраны», погибший не имел определенного места жительства, проживал на ферме в поселке Бег.

Утром 22 мая он ушел за водой для хозяйственных нужд на пруд.

Через некоторое время хозяин фермы обнаружил его в пруду без признаков жизни. На место происшествия была вызвана «скорая помощь», полиция и МЧС. Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники ГИМС спасли на Клязьме упавшего с обрыва мужчину.

Ольга Ефремова

Фото группы «Судогодский гарнизон пожарной охраны»