Тело молодого фермера обнаружили на пепелище в Александровском районе

Дознаватели устанавливают причины пожара

Крупный пожар произошел сегодня ночью в Александровском районе. В деревне Брыковы Горы загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило в 2.36. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

На месте обнаружено тело мужчины 1993 г.р. Как установили дознаватели МЧС, погибший приехал в деревню с братом, чтобы построить ферму. Он временно проживал в сгоревшей хозпостройке. В помещении была оборудована печка-«буржуйка». Одна из возможных причин произошедшего — ее неисправная работа. Рассматривается и версия неосторожного обращения с огнём при курении. Все обстоятельства уточняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Гусь-Хрустальном спасли женщину, трех ее котов и собаку.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

 

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