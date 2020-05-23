Тело молодого фермера обнаружили на пепелище в Александровском районе

Крупный пожар произошел сегодня ночью в Александровском районе. В деревне Брыковы Горы загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило в 2.36. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

На месте обнаружено тело мужчины 1993 г.р. Как установили дознаватели МЧС, погибший приехал в деревню с братом, чтобы построить ферму. Он временно проживал в сгоревшей хозпостройке. В помещении была оборудована печка-«буржуйка». Одна из возможных причин произошедшего — ее неисправная работа. Рассматривается и версия неосторожного обращения с огнём при курении. Все обстоятельства уточняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Гусь-Хрустальном спасли женщину, трех ее котов и собаку.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области