«Таврида» обещает авторам стримов и видео финансовую поддержку

Авторы просветительских и творческих онлайн-стримов и видеороликов могут получить финансовую поддержку от 10 до 30 тысяч рублей от команды арт-кластера «Таврида». Для этого нужно принять участие в проекте #ТавридаПомогает. Пандемия, охватившая весь мир, оставила деятелей культуры и искусств без возможности творческой самореализации. Проект призван им помочь, отмечают организаторы и призывают поторопиться. Заявку следует подать до 31 мая. Конкурс #ТавридаПомогает проводится на площадке социальных сетей «ВКонтакте» и «Instagram».

На конкурс уже подано 300 заявок.

Возможные темы онлайн-стримов и авторских видеороликов: дизайн, искусствоведение, медиа, мода, народное творчество, музыка, театр и кино, литература, юмор, архитектура и скульптура, хореография. Жюри в постоянном режиме отсматривает присланные заявки и выбирает тех, кто получит финансовую поддержку. Все подробности, а также форму заявки можно найти здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что финансовую поддержку могут получить фермеры. Во Владимирской области принимаются заявки на получение грантов «Агростартап».

Ольга Ефремова

Фото: adorama.com