Сведения об ООО МЕТТЭМ-Строительные Технологии не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» о включении информации в отношении ООО «МЕТТЭМ-СТ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду существенного нарушения условий исполнения контракта на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Брутово Суздальского района Владимирской области для нужд ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».

По данным заказчика, в установленные сроки работы по контракту, заключенному по результатам проведенного запроса котировок, не были выполнены.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» о включении информации об ООО «МЕТТЭМ-Строительные Технологии» в РНП.