Сведения об ООО «Мастер» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации Владимирской области о включении информации в отношении ООО «Мастер » в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя электронного аукциона от заключения контракта на поставку мебели для обеспечения деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников для нужд администрации Владимирской области.

По данным заказчика, в установленные законом сроки ООО «Мастер» не направило оператору электронной площадки подписанный усиленной электронной подписью проект контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения администрации Владимирской области о включении информации об ООО «Мастер» в РНП.