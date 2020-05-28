Сведения об ИП Ш…. не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации муниципального образования «Судогодский район» Владимирской области о включении информации в отношении ИП Ш… в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя электронного аукциона от заключения контракта на приобретение модульного игрового комплекса.

По данным заказчика, в регламентированный срок проект контракта был подписан победителем закупки, однако, документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, не соответствовал требованиям части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения администрации муниципального образования «Судогодский район» Владимирской области о включении информации об ИП Ш… в РНП.