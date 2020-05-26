Сведения об ИП П… не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 10 УФСИН по Владимирской области» о включении информации в отношении ИП П… в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя запроса котировок в электронной форме на поставку пены монтажной и клея-герметика для нужд ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области.

По данным заказчика, в регламентированный срок, победителем закупки не был направлен подписанный проект контракта

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 10 УФСИН по Владимирской области» Владимирской области о включении информации об ИП П… в РНП.