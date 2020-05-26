Суздальский кузнец делает из металла диковинных птиц 

Половину жизни 26-летний кузнец Дмитрий Артамонов занимается исконно русским ремеслом. Он побеждает сталь, а точнее, выплавляет из неё не только лестницы, ворота и перила, но и настоящие произведения искусства. В его руках металл превращается в диковинных птиц и расцветает железными цветами, а еще превращается в женские заколки. Представляете, какая тонкая работа? Как тут не вспомнить знаменитого Левшу Лескова!

Дмитрий родился в Суздале. Кузнечному делу начал обучаться у родного дяди. Профессиональные навыки совершенствовал здесь же, в реставрационном художественном училище. Успел отслужить в армии.

Но наш герой не просто ремесленник, Дмитрий – многогранный творческий человек. В свободное от кузнечных дел время он занимается музыкой, рисует и даже катается на скейтборде. О своем любимом деле и мечте Дмитрий Артамонов рассказывает в новом выпуске программы «Наши люди».

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов, Ольга Андриенко