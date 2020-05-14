Суточный прирост заболевших COVID-19 упал до 45 человек

За время пандемии коронавируса опасная болезнь подтверждена у полутора тысяч жителей Владимирской области. Путь от тысячного пациента занял всего восемь дней. Таким образом, среднесуточный прирост заболевших достиг 62. Сегодня эта цифра ниже. За 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 45 человек. Общее количество инфицированных — 1504, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших опять во Владимире.

За сутки — плюс 17 жителей города с диагнозом коронавирус. В областном центре COVID-19 подтвержден у 285 человек. Такими темпами уже завтра во Владимире может быть три сотни инфицированных.

На втором месте по числу заболевших — Петушки. В районе 275 носителей вируса. За сутки диагноз подтвержден у 9 местных жителей. До этого в районе было затишье. Один случай инфицирования за шесть дней.

Пятеро человек заболели в Гусь-Хрустальном. Город на третьем месте по числу инфицированных, их общее число — 174 человека. Пятеро жителей заразились в Александрове. Четверо инфицированных в Камешково. Двое заболевших в Коврове. По одному в Киржаче, Суздале и Гороховце. В общей сложности COVID-19 диагностировали в девяти районах области.

Владимирская область готовится к ослаблению введенных ограничительных мер. Не исключено, что решение может быть принято сегодня. На этом фоне Роспотребнадзор разъяснил, как организации и предприятия могут начать работать. Об этом «Призыв» ранее сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: vesti.ru