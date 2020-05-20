Сумма штрафов за нарушение самоизоляции превысила полтора миллиона рублей

Сумма штрафов для нарушителей режима самоизоляции превысила полтора миллиона рублей. Новые данные опубликовал «Белый дом» со ссылкой на Владимирский областной суд. Сообщается, что на 18 мая рассмотрено 1307 дел об административных правонарушениях. 882 нарушителя получили штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Ещё 222 человека отделались предупреждениями.

Самые крупные штрафы в размере 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей наложены на граждан, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. Чаще всего жители области получали штрафы в размере одной тысячи рублей. Таких случаев 480. В 171 случае владимирцам присуждались штрафы в размере двух тысяч рублей, в 72-х — в размере трех тысяч рублей.

Общая сумма штрафов составила 1 млн 521,3 тысячи рублей.

Режим самоизоляции сохранён в регионе до конца мая. Ранее «Призыв» сообщал, что коэффициент распространения коронавируса во Владимирской области не снижается. Десять заболевших передают инфекцию 13 здоровым людям.

Ольга Ефремова

Фото: profi-news.ru