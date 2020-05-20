Студентка из Владимира переживает пандемию коронавируса в Германии

Каждый день на самоизоляции можно найти тысячу причин для того, чтобы переживать: новые случаи заболевания в городе, близкие, которым приходится ходить на работу в условиях пандемии, экономический кризис, депрессия из-за постоянного сидения в четырёх стенах, недостаток витамина Д. А теперь представьте, что все те же самые проблемы застали вас в чужой стране, где вы совершенно один! И вернуться домой у вас нет никакой возможности. В такой ситуации оказалась наша землячка Алёна Шувалова. Девушка учится в городе Бохум на западе Германии в университете Ruhr-Universität Bochum. Мы спросили у неё, как проходит карантин в Германии, чем она занимается на самоизоляции и какие коррективы в её жизнь внёс коронавирус.

— Алёна, расскажи, как начиналась пандемия в Германии?

— Я живу на западе Германии. Как раз отсюда и ещё с южной области всё и началось, так как эти регионы ближе всего расположены к Италии. В тот момент, когда вирус только пришёл в Европу, в Дюссельдорфе и Кёльне проходил национальный праздник-карнавал. Я как раз была на нём, праздновала день рождения подруги. Сейчас я понимаю, что этот праздник тоже послужил распространителем, там были тысячи и тысячи людей, и тогда никто ещё не знал о том, что вирус уже есть в Германии. После этого всё и началось! Помню, мы тогда ещё разговаривали с моими одногруппниками, думали, что вирус для нас не опасен: Китай же закрыли. Но всё обернулось не очень хорошо для всех.

— Как ты узнала, что в Германии есть заболевшие?

— Когда выявили первого заболевшего в Гамбурге, я как раз была там. Мы были в этом городе с друзьями, приехали погулять и отдохнуть. Тогда ещё никто не бил тревогу, все спокойно проводили время. Но я очень хорошо помню момент, когда мы с подругой узнали, что коронавирус очень опасен для людей с хроническими заболеваниями. Мы тогда ночевали у знакомого и читали статьи. В тот момент я подумала, что заболею, умру, что это реальный конец.

— А в какой момент ты поняла, что пора бить тревогу?

— Я не могу сказать, что я прям била тревогу. Да, я понимала, что это опасно, но также я понимала, что адекватное восприятие ситуации, которого сейчас, кстати, не хватает многим людям в России, и соблюдение всех правил огородят тебя от опасности. Если так поступят все, то все сложится благополучно.

— Как твои родители восприняли тот факт, что ты вынуждена в такое время остаться в чужой стране?

— Мама сильно беспокоится. Границы закрыли, а она далеко, то есть в случае чего никто ни к кому не приедет. Даже находясь в другой стране, она запрещает мне куда-либо выходить. Я понимаю, что она переживает, поэтому сижу дома. Хотя у меня есть страховка, плюс в Германии невероятная медицина, что делает моё пребывание здесь намного более безопасным, если бы я находилась в России. В Германии, кстати говоря, самая низкая смертность по всей Европе.

Мне намного страшнее сейчас за свою семью и за своих друзей в России, чем за себя.

— Когда ты в последний раз была во Владимире? Хочешь домой?

— Мне сложно смириться с мыслью, что я не могу приехать. Я хотела прилететь домой летом, в августе, но, наверное, не полечу, потому что Россия вряд ли откроет границы из-за нынешней ситуации. Моя последняя надежда – это Новый год. Кстати, последний раз я как раз была дома на этот праздник. Получается, что я год не смогу побывать в России. Это так много! Моё самое большое отсутствие! Ещё страшно, вдруг я или кто-то из моей семьи заболеет? Я не смогу увидеть их, а они меня. От этого жутко.

— Каких мер ты придерживаешься, чтобы не заболеть?

— Сейчас у нас введена обязанность носить маски, я это делаю. А так я стараюсь не выходить из дома без надобности и ни с кем не контактировать. И мыть руки, конечно же! Я их мылю, как минимум, по минуте, даже если ничего не касалась.

— Какие меры по безопасности были предприняты в Германии?

— У нас не было введено полного карантина, как, например, во Франции, Испании и Италии. Вначале ввели запрет на контакты: нельзя находиться рядом на улице трём и более людям. И нельзя взаимодействовать двум хозяйствам. Проще говоря, ходить друг к другу в гости. За нарушение этих правил грозит штраф.

— Заболел ли кто-то из твоих знакомых?

— Только друзья родителей в Москве, но они уже благополучно переболели. Но у меня забирали больных из соседнего дома. Я не думала, что вирус может быть так близко!

— Какие-то запреты сейчас сняли?

— У нас сейчас открыты все магазины и рестораны в режиме to go (взять с собой. – Прим. ред.). Работают даже магазины одежды, но нужно соблюдать правила гигиены и дистанции. Но люди относятся ответственно, поэтому все более или менее спокойны. Недавно Германия также открыла границы с Евросоюзом. Заработали небольшие школы и университеты, где в классе могут находиться до 20 человек на безопасном расстоянии. Но мой университет, например, так быстро не откроют, так как у нас на парах присутствуют по 200 — 500 человек.

— А когда в Германии планируют полностью отменять запреты?

— Я надеюсь, что эпидемия закончится хотя бы к октябрю, но, вообще, все крупные события в Германии отменены до конца 2020 года. Даже знаменитый Октоберфест в Мюнхене.

— Как думаешь, где все эти запретительные меры действеннее — в России или в Германии?

— Классный вопрос, так как мы с друзьями постоянно сравниваем меры, принимаемые в России и в Германии. Это огромная разница. И это касается, в первую очередь, сознательности самих граждан. В Германии я не видела ни одного нарушения. Иногда я выходила в парк, чтобы проветриться, и не видела там никого, кто бы не соблюдал дистанцию. В магазинах все в очереди стоят за 1,5 метра друг от друга. Люди сами тебя обходят, никто не хочет заразиться. Все ходят в масках. Реально чувствуешь, что люди помогают остановить пандемию. Вот сейчас, например, за 16 мая в Германии всего около 500 новых случаев инфицирования. А в России — 10 000!

И я знаю, по словам моих родных и друзей, что огромное количество людей не соблюдает карантин в нашей стране. Мои знакомые гуляют толпами на улице, никто не переживает.

Я слышала истории о том, что многие в России не верят в существование вируса. Я считаю, что это очень халатное и безответственное отношение.

Мы знаем, что в Россию коронавирус пришёл позже, чем в Европу, то есть была реальная возможность его остановить. А сейчас мне действительно страшно за свою семью, потому что, когда отменили нерабочие дни 12 мая, мои родители вышли на работу. Я понимаю, что это вынужденные меры, так как в стране кризис, но это просто ужасно. Шансы заразиться возрастают в разы. И я в большой тревоге.

— А хоть раз сама нарушала самоизоляцию?

— Один раз пришлось «нарушить», но я просто вышла из дома, а не контактировала с кем-то. Пришлось поехать в Дюссельдорф. Внимание! За туалетной бумагой! У нас был коллапс! Вообще не было туалетной бумаги в магазинах, её просто не завозили. Что делать в такой ситуации? Моя подруга из Дюссельдорфа как-то уловила завоз, купила мне её, и я поехала забирать. Не знаю, насколько эта история подходит под «нарушение карантина», но это было очень смешно! Всё остальное время я сидела дома и выходила только в магазин за продуктами.

— У самоизоляции есть плюсы? Что самое сложное в ней для тебя?

— У меня было несколько этапов самоизоляции. Сначала я активничала, устроила себе digital detox (ограничение в использовании соцсетей. – Прим. ред.), занималась спортом каждый день. Самым сложным было то, что самоизоляция началась для меня в тот момент, когда у меня были каникулы, я тогда ходила на курсы по бухучёту. И их отменили на середине. На тот момент у нас официально продлили учебные каникулы до 20 апреля, хотя семестр должен был начаться 1-го числа. На целый месяц я осталась без дела. Начала много читать и заниматься самообразованием. Но в какой-то момент у меня пропал весь энтузиазм. Я легла и 4 дня вообще не вставала. Чувствовала себя на дне. Сейчас понимаю, что это были просто стадии смирения с ситуацией: торг, депрессия, принятие. Теперь отношусь к самоизоляции как к определённому этапу в нашей жизни. Конечно, грустно, ведь на весну у меня было очень много планов, да и лето хотелось провести на природе. Но разве мы можем что-то изменить?

— От чего тебе пришлось отказаться из-за коронавируса?

— В марте ко мне должна была приехать семья, и мы собирались поехать в путешествие по Европе. Но их самолёт отменили. Я очень сильно расстроилась и представляю, как расстроились они. Также были планы поехать на море в мае. Полагаю, что мы застряли надолго. Все радуются: «В июле снимут!», а я думаю, что до 2021 года мы точно будем во многом ограничены. Да и потом привычка носить маску и соблюдать дистанцию никуда не денется, а войдёт в нашу жизнь.

— Как сейчас проходит учёба в дистанционном режиме?

— Наверное, есть небольшое отличие между дистанционной учёбой в России и в Германии. В России всё больше проходит online, у нас же загружают видеолекции, мы их смотрим и конспектируем. Но у нас есть онлайн-тесты, которые мы проходим в определённое время, чтобы проверить наши знания. Но такая учёба выглядит как мем, где собака сама себя ведет за поводок.

То есть ты должен сам себя обучать, а на это уходит немало времени! Также я очень скучаю по общению в университете, хотя сейчас у меня есть и онлайн-занятия по языкам. Мы занимаемся в режиме реального времени с преподавателем. Хоть что-то!

Вообще, мне очень нравится, как у нас все ответственно подходят к такому процессу обучения: и преподаватели, и студенты. Все понимают, что это непростой опыт, поэтому нас никто не закидывает домашкой. Плюс у руководства было время, чтобы разработать хорошие платформы для обучения, так как семестр начался позже.

— Ты сказала, что очень скучаешь по общению. А как вы поддерживаете связь с друзьями из Германии?

— Мы постоянно созваниваемся в Zoom. Это очень интересно, потому что до карантина мы всегда встречались лично! Теперь каждую неделю наша компания созванивается и играет в мафию или мы просто болтаем. Это очень спасает.

— Чему тебя научила самоизоляция?

— В первую очередь, времяпрепровождению в одиночестве. Я больше экстраверт, чем интроверт, поэтому ещё никогда не переживала подобного опыта. Это был настоящий челлендж. Но себя нужно уметь занимать, и я считаю, что справилась с этой задачей достаточно хорошо. Конечно, постоянное нахождение рядом с кроватью накладывает свой отпечаток. Пришлось разделить зоны по правилам тайм-менеджмента: рабочая зона, зона отдыха, обеденная. Тогда управлять своим днём не так сложно!

Самоизоляция научила меня чувствовать и своё настроение. У меня были периоды, когда было плохо, а когда хорошо. Я научилась понимать, что предшествует моим состояниям и как это предотвратить. Это, пожалуй, самое важное.

— Какой самый главный вывод ты сделала для себя?

— Мне в голову приходит цитата: «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему про свои планы!» Так и получилось: люди стали принимать за само собой разумеющееся всё, что у нас есть. И я в том числе. Я не ценила простые вещи: вечеринки, походы в кино, общение с друзьями, возможность слетать домой. Сейчас я изменила своё отношение к этому. Нужно ценить каждую возможность и уметь ею наслаждаться!

Алина Фадеева

Фото из личного архива Алены Шуваловой