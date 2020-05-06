Сто тысяч Георгиевских ленточек раздадут в канун Дня Победы

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала во Владимирской области. В честь юбилея Победы в этом году будет роздано 100 тысяч памятных лент. При этом организаторы подчеркивают, что акция пройдет с соблюдением норм самоизоляции. Взять Георгиевскую ленточку можно в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках. Кроме того, они будут переданы в организации и на предприятия, деятельность которых не приостановлена. Планируется, что разносить ленты ветеранам, пожилым людям и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции, будут волонтёры, задействованные в доставке продуктов питания и лекарств.

Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая.

— Вчера сделала покупку в продуктовом магазине, и на кассе мне вручили Георгиевскую ленточку. Очень приятно, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Татьяна Макарова.

Активисты движения «Волонтёры Победы» призывают всех желающих поучаствовать в акции онлайн. Для этого нужно найти Георгиевскую ленту дома, сделать фотографию и опубликовать её в социальных сетях с хэштегами #георгиевская ленточка и #лучшедома, передав эстафету пяти друзьям.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире полным ходом идут работы по праздничному оформлению города к предстоящему 75-летию Великой Победы.

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com