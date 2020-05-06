Сто тысяч Георгиевских ленточек раздадут в канун Дня Победы

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала во Владимирской области. В честь юбилея Победы в этом году будет роздано 100 тысяч памятных лент. При этом организаторы подчеркивают, что акция пройдет с соблюдением норм самоизоляции. Взять Георгиевскую ленточку можно в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках. Кроме того, они будут переданы в организации и на предприятия, деятельность которых не приостановлена. Планируется, что разносить ленты ветеранам, пожилым людям и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции, будут волонтёры, задействованные в доставке продуктов питания и лекарств.
Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая.
— Вчера сделала покупку в продуктовом магазине, и на кассе мне вручили Георгиевскую ленточку. Очень приятно, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Татьяна Макарова.
Активисты движения «Волонтёры Победы» призывают всех желающих поучаствовать в акции онлайн. Для этого нужно найти Георгиевскую ленту дома, сделать фотографию и опубликовать её в социальных сетях с хэштегами #георгиевская ленточка и #лучшедома, передав эстафету пяти друзьям.
Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире полным ходом идут работы по праздничному оформлению города к предстоящему 75-летию Великой Победы.
Ольга Ефремова
Фото: news.myseldon.com
Обсуждение 3
Очень обидно, что 9 мая мы не сможем пройти в рядах Бессмертного полка… верю, что пройдем. когда это будет возможно.
Внук так ждал, что снова пройдет с прадедом в рядах Бессмертного полка, верю, что скоро все наладится…
даже не представляю как 9 мая праздновать удаленно…поеду тогда к отцу-фронтовику на могилку…поклонюсь…