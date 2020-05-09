Сто человек выздоровели от коронавируса во Владимирской области

За время пандемии COVID-19 выздоровели сто жителей Владимирской области. Еще накануне это число было в два раза меньше. К сожалению, за сутки один человек умер от опасного вируса. Где он проживал, сколько ему было лет, пока не известно. Всего зафиксировано 13 летальных случаев, сообщает сайт стопкоронавирус рф. Сорок два человека получили положительные тесты. Они проживают в одиннадцати районах области. Общее число зараженных достигло 1166 человек. Для сравнения, ровно неделю назад инфицированных было почти на 400 человек меньше.

Всех больше заразившихся по-прежнему в Петушках — 265 человек. Правда, статистика второй день подряд не показывает новых случаев коронавируса в районе. Так случалось и ранее — в начале недели. Но тогда небольшое затишье обернулось 57 новыми случаями заражения.

На втором месте по числу инфицированных Владимир. За сутки семь заразившихся. Общее число носителей COVID-19 достигло 191.

Уже завтра областной центр может разменять вторую сотню по количеству заболевших.

Восемь местных жителей получили положительные тесты в Судогде. Семь случаев заражения в Кольчугино. Город закрыт на карантин. Среди зараженных 71 человек. Пять носителей вируса выявили в Собинке. По три инфицированных в Гусь-Хрустальном и Александрове. В Муроме положительные тесты на коронавирус получили два человека. Столько же новых случаев зафиксировано в Юрьеве-Польском. Один случай инфицирования в Красной Горбатке.

Среди инфицированных много работников и пациентов медучреждений. Только во Владимирской больнице скорой помощи инфицировано 16 врачей и 48 пациентов. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости