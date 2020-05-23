Статистику по умершим от COVID-19 обновили

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался еще один житель Владимирский области, сообщается на сайте стопкоронавирус рф. Ни пол, ни возраст, ни место проживания умершего пока не известны. Нет информации о наличии или отсутствии хронических заболеваний. В общей сложности за время пандемии болезнь унесла жизни 16 жителей региона. Большинство из них были моложе 60 лет. И по данным регионального управления Роспотребнадзора, одной из главных причин смерти стало позднее обращение за медицинской помощью.

Но есть и позитивные новости. За 24 часа выздоровели 27 жителей Владимирской области. Все они получили два отрицательных теста на COVID-19. За все время болезнь победили 311 человек.

Снижается и коэффициент распространения инфекции. Второй день подряд он равен 0.8. Это значит, что один заболевший человек до своей изоляции успевает заразить меньше одного здорового. При таких показателях область может начать поэтапное смягчение режима ограничений.

При этом число заболевших продолжает расти. За сутки коронавирус подтвердили у 74 человек. Это немного меньше, чем накануне, когда положительные тесты на COVID-19 получили 77 инфицированных. Стабилизировалась и скорость распространения болезни. Сегодня она равна 3,5%. На сто тысяч человек носителями коронавируса являются 159 жителей региона.

Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире.

За сутки СOVID-19 диагностировали 16 раз. Общее число носителей вируса достигло 435. На втором месте в таблице распространения инфекции Петушки. Там отмечено 6 новых случаев заражения. В закрытом на карантин районе 343 заболевших.

16 случаев отмечено в Вязниках. Это самый большой прирост заболевших в городе за все время наблюдения. 10 человек получили положительные тесты на COVID-19 в Муроме, 6 — в Коврове, 5 — в Собинке. 3 человека заболели в Радужном, по 2 в Меленках, Суздале, Юрьеве-Польском, Александрове и Гусь-Хрустальном. По 1 заразившемуся в Камешково и Кольчугино.

Таким образом за сутки коронавирус диагностировали в 14 районах области. За все время пандемии инфицировано 2194 человека. Активными носителями вируса являются 1867 из них.

Ранее «Призыв» сообщал, что гостинично-туристический бизнес будут реанимировать поэтапно.

Полина Тарбеева

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края