Старые остановочные павильоны во Владимире заменят на современные

Во Владимире обновляют остановочные павильоны. Крупное рекламное агентство ставит за свой счёт стеклянные конструкции с защищенными боковыми стенками и затененной крышей. В редакцию «Призыва» обратились жители, встревоженные пропажей остановки у типографии в центре города. Старый павильон убрали, и они подумали, что меняется график движения одного из двух автобусных маршрутов, работающих по улице Дзержинского и Октябрьскому проспекту.

— Маршрут 9С не планируют менять. На остановках стояли так называемые социальные навесы. Это простая конструкция с опорами и крышей. Их заменили на более современный и удобный вариант, — пояснили в пресс-службе владимирской мэрии.

Во Владимире насчитывается свыше 200 остановок.

Чаще всего обновляют остановочные павильоны, расположенные на главных магистралях города. Они наиболее заметны, привлекают рекламодателей, поэтому их благоустройство можно провести за счёт бизнеса, а не бюджета. Но и город вкладывается в развитие пассажирских перевозок. В этом году продолжится оснащение остановок устройствами для зарядки телефонов, а также появится ещё, как минимум, 20 информационных табло с расписанием общественного транспорта.

К празднованию Дня Победы остановочные павильоны украсили тематическими баннерами. На них можно увидеть цитаты из военных фильмов, истории медиков и воспоминания ветеранов. Об этом можно узнать из короткого видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»