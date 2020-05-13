Старшеклассники вернутся в школы ради консультаций

Во Владимирской области решают, когда открыть образовательные учреждения. На сегодня известно только, что с 30 мая по 5 июня на базе школ пройдут очные консультации по ЕГЭ для выпускников 11-х классов. В департаменте образования региона поясняют, что проводить эти уроки будут не для всего класса, а группами не более 12 человек при соблюдении дистанции, масочного режима и использования средств дезинфекции. Как сообщил «Призыву» директор департамента региональной политики Денис Лякишев, образовательные учреждения открываются на втором этапе, когда достигнуты два критерия: по нормативному наличию коек для заболевших и нормативному числу тестов на инфекцию. По его словам, обе планки уже достигнуты.

— До конца учебы осталось всего две недели. Необходимости вести всех массово в школу нет, можно закончить год и досрочно. Вопрос окончательно пока не принят. Для всех сейчас гораздо важнее обеспечить нормальные условия для проведения ЕГЭ, — говорит Денис Лякишев. — Многие родители закипают, психологически тяжело и им, и детям. Надеемся в июне спокойно сдать, в июле поступить в вузы и сузы, а в сентябре пойти учиться.

Ранее в регионе были приняты решения по досрочному окончанию учебного года. 1-8-е классы учатся до 22 мая (при шестидневке — до 23 мая), 9-11-е классы — до 30 мая.

На федеральном уровне обсуждается вариант переноса ЕГЭ из-за сложной эпидобстановки. Конкретной даты пока нет.

Директор департамента образования Ольга Беляева в интервью телеканалу «Губерния» сообщила, что образовательные учреждения начали готовиться к созданию такой «безопасной» атмосферы для учеников, которая предписана Роспотребнадзором. Это дорогостоящие мероприятия по закупке оборудования для дезинфекции помещений и рук детей, а также для измерения температуры. Не так просто в школах найти и просторные классы, чтобы соблюсти требования по дистанции.

Тем временем детские сады в регионе готовятся к открытию. Дежурные группы должны заработать во всех дошкольных учреждениях. Но туда пока будут записывать только тех, за кого похлопотал работодатель.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»