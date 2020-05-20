Старинное надгробие нашли в ковровском парке

Надгробие XIX века нашли в Коврове при проведении ремонтных работ в парке «Патриот». Оно принадлежит ковровскому городничему Николаю Алексеевичу Смирнову, жившему в 1802 — 1856 годах, сообщает сайт городской администрации. На пост он был назначен в январе 1851 года. Дворянин из Калужской губернии выслужил в Коврове чин подполковника и орден Святого Георгия IV класса, дававшийся тогда за выслугу 25 лет в офицерских чинах.

Старинное надгробие было обнаружено на территории парка.

Однако, несмотря на свои заслуги, он был похоронен не на элитном Иоанно-Воинском кладбище, а на Ильинском. Как предполагают сотрудники ковровского музея, связано это с тем, что городничий, вероятно, умер во время пандемии холеры. Всех погибших от заразных болезней тогда хоронили на особых кладбищах, организованных за пределами населенных пунктов. Так неподалеку от села Коврово, в густом сосновом лесу, появилось небольшое Ильинское кладбище. Сегодня на месте погоста раскинулся частично парк «Патриот».

Найденное надгробие в настоящее время находится на площадке историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский некрополь».

Ранее «Призыв» рассказывал о захоронениях XII века, которые были обнаружены в гороховецком городском парке культуры и отдыха при проведении археологических работ.

Ольга Ефремова

Фото: kovrov-gorod.ru