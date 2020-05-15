Стало известно, сколько человек заражает один больной COVID-19

Стало известно, сколько человек заражает один больной коронавирусом во Владимирской области. Коэффициент распространения инфекции озвучили специалисты регионального управления Роспотребнадзора на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики. На данный момент этот показатель равен 1,3. Проще говоря, десять носителей COVID-19 передают вирус тринадцати здоровым людям. И это больше, чем необходимо для снятия ограничительных мер.

При этом среднее количество людей, которых инфицирует один носитель COVID-19 до его изоляции, — важнейший показатель. Он учитывается при принятии решений о запуске экономики. Даже на первом этапе коэффициент распространения вируса должен снизиться до единицы. А это значит, что начать послабления можно только тогда, когда один человек заражает не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем — 0,5.

— Из рекомендаций Роспотребнадзора в данный момент следует, что есть три этапа снятия ограничительных мероприятий в зависимости от основных и дополнительных критериев. К основным критериям относится коэффициент распространения заболевания. Это показатель, в соответствии с которым один заболевший COVID-19 может заражать окружающих. Если этот показатель высокий, то очевидно, что скорость распространения инфекции высокая, и мы говорим о том, что заболеваемость возрастает, — пояснила заместитель начальника отдела юридического обеспечения регионального управления Роспотребнадзора Илона Голованчикова. — По состоянию на 13 мая 2020 года у нас наблюдается коэффициент заболеваемости 1,3. Поэтому снятие ограничительных мероприятий на данном этапе должно происходить с учетом динамики. Эпидемиология — это точная наука. Поэтому говорить о распространении или снижении темпов распространения заболеваемости можно при динамическом отслеживании и анализе ситуации. Оно сейчас происходит ежедневно. Если мы поспешим со снятием ограничительных мероприятий, мы можем вернуться на несколько шагов назад. Никто не гарантирует нам того, что мы не достигнем еще одной волны заболеваемости.

Количество людей, которых инфицирует один носитель COVID-19 до его изоляции, — важнейший показатель.

Что касается еще двух показателей, которые учитываются при принятии решений о снятии ограничительных мер, то по ним наш регион готов. По состоянию на 13 мая в области охват коечного фонда составляет 52,1, а охват тестирования – 98,2 на 100 тысяч населения. Остается самое главное — снизить темпы распространения инфекции. Тогда станут возможными прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

При этом сегодня в области был побит очередной рекорд по числу инфицированных. За сутки коронавирус подтвердился у 88 жителей региона. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

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