Стали известны подробности об умерших от COVID-19

Власти региона озвучили некоторые подробности летальных случаев от COVID-19. Согласно официальному бюллетеню, опубликованному на сайте администрации Владимирской области, за время пандемии зафиксированы 12 смертей. 4 человека скончались в Коврове, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 1 – в Александрове и Муроме. Таким образом, смертельные случаи от коронавируса зафиксированы в пяти районах.

Вообще информация о летальных исходах дается очень дозированно. При этом раньше можно было узнать хотя бы пол и возраст погибших. Первая смерть была зафиксирована 27 марта в Коврове. От пневмонии, вызванной коронавирусом, там умер 48-летний мужчина. 13 апреля в реанимационном отделении ЦГБ не стало 54-летнего местного жителя. Он был в контакте с заболевшим. Еще через пару дней скончалась женщина 1970 года рождения. Она умерла в реанимационном отделении больницы. Пациентка имела тяжёлое хроническое сопутствующее заболевание, уточняется на сайте местной администрации. К трем смертям, о которых было известно ранее, добавился еще один погибший. Кто он, сколько ему лет, имел ли хронические заболевания — не уточняется.

Есть данные о первых двух умерших в Петушинском районе. Известно, что это были женщины 55 и 80 лет. Кто пополнил печальную статистику в районе еще неизвестно. Нет более точной информации и о последних умерших в Александрове, Муроме и Гусь-Хрустальном. При этом в последнем зафиксированы сразу три летальных случая и максимальный прирост заболевших. За несколько дней город ворвался в первую тройку по числу инфицированных. Коронавирус уже подтвержден у 108 местных жителей. Согласно сайту gus-info.ru, половина заболевших в городе, а половина в районе.

На фоне неутешительной статистики областные власти уверяют, что сейчас все госпитализированные больные получают индивидуальное лечение.

— Благодаря тому, что мы вошли в эпидемию достаточно плавно, сейчас мы можем каждому больному обеспечить специализированный индивидуальный уход. Нет такого, что не хватает мощностей, не хватает врачей, не хватает лекарств, не хватает сотрудников. Всего хватает. За каждым конкретным пациентом прикреплены врачи. За каждого больного медики несут персональную ответственность. Мы уверены, что делаем все возможное, чтобы людей спасти, — заявил в эфире телеканала «Вариант» директор департамента региональной политики Денис Лякишев.

От коронавируса во Владимирской области умерли 12 человек.

Сегодня количество зараженных коронавирусом в области превысило психологическую отметку в тысячу человек. За сутки COVID-19 диагностировали 57 раз. В том числе и у жителя Красной Горбатки. Таким образом, в регионе не осталось территорий, свободных от коронавируса.

Однако жителей области это не останавливает от выхода на улицу. Сегодня в первой половине дня был зафиксирован максимально низкий уровень самоизоляции — 1,6. Это означает, что из дома вышло очень много людей. Понятно, что далеко не все отправились на работу. Подобная ситуация отмечалась и в выходные дни.

Остановить жителей региона от беспечных прогулок способна разве что погода. Уже сегодня синоптики обещают грозу и сильный ветер. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Depositphotos