Сроки оформления субсидий очередникам продлили

В связи с действующим режимом самоизоляции на территории Владимирской области очередникам увеличили сроки действия свидетельств с 7 до 9 месяцев. Это касается всех обладателей бюджетных субсидий на приобретение жилья. Из-за того что сейчас не работают ни агентства недвижимости, ни многофункциональные центры, семьи не могут воспользоваться социальной выплатой. Также продлили и срок подачи свидетельств в банк для открытия целевого блокированного счета с 1 до 3 месяцев.



В этом году бюджетную поддержку должны получить 4 ветерана боевых действий, 9 инвалидов и 195 молодых семей. Планы пока разнятся с реальностью. Цифры тоже уменьшаются. В прошлом году субсидии вручили 266 молодым и 61 многодетным семьям. В этом году распределили 8 государственных жилищных сертификатов на сумму 20 миллионов рублей. Их предоставили «чернобыльцам» и вынужденным переселенцам.



Региональный департамент строительства направил в Минстрой России заявку на выделение дополнительных средств для обеспечения жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Кроме того, в этом году по программе социального жилья улучшат жилищные условия еще 525 семей.

Как «Призыв» сообщал ранее, бизнесу пообещали субсидию на поддержку деятельности в трудные времена.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»