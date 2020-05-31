Среднесуточный прирост заболевших снизился по итогам недели

Во Владимирской области впервые за долгое время снизился среднесуточный прирост заболевших коронавирусом. С 25 по 31 мая ежедневно заражались по 60 человек. Для сравнения, на минувшей неделе этот показатель был значительно выше — в среднем по 73 жителя. В общей сложности количество носителей вируса за неделю увеличилось на 423 человека.

По итогам мая во Владимирской области COVID-19 заразились 2007 жителей, в среднем по 64 человека в день. Пик заболеваемости пришелся на 18-е число. Тогда показатель по коронавирусу достиг значения 99. Минимальный прирост заболевших отмечен 14 мая — 45 новых носителей вируса. К концу месяца заметно снизилась скорость распространения инфекции, а коэффициент передачи находится в диапазоне от 0,8 до единицы. Регион начал поэтапное снижение ограничительных мер.

Положительная тенденция прослеживается и сегодня. В области 59 новых случаев COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Пятая часть всех заболевших — во Владимире: за сутки плюс 20 человек в статистике распространения коронавируса.

Общее число инфицированных в областном центре достигло 559.

9 человек заразились коронавирусом в Гусь-Хрустальном, 8 — в Юрьеве-Польском, 6 — в Коврове. 5 случаев заражения — в Меленках, по 4 — в Александрове и Красной Горбатке. Три человека заболели в Муроме. Общее число носителей вируса в регионе — 2676.

За время пандемии 732 жителя области смогли одолеть болезнь. Только за прошедший день диагноз сняли с 47 человек. К сожалению, 21 пациент с COVID-19 скончался. Накануне на помощь владимирским медикам прибыли московские коллеги. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС