Среднесуточный прирост заболевших коронавирусом достиг максимального значения

На этой неделе суточный прирост заболевших коронавирусом достиг максимального значения за всё время наблюдений. В среднем COVID-19 диагностировался у 70 жителей Владимирской области ежедневно. Был установлен новый антирекорд по числу заболевших за 24 часа. В пятницу опасная инфекция подтвердилась сразу у 88 человек. Для сравнения, неделей ранее коронависом в среднем заражались по 60 человек в сутки, а 14 дней назад положительные тесты на COVID-19 получали в среднем по 50 жителей области.

Тенденция к росту отмечена и сегодня. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за сутки коронавирус подтвердился 81 раз. Общее число инфицированных в регионе — 1738. В сумме за неделю COVID-19 диагностировали у 412 человек.

Больше всего заболевших во Владимире. За 24 часа положительные тесты на коронавирус получили ещё 16 жителей. Общее число выявленных носителей вируса в областном центре достигло 342.

На втором месте по числу инфицированных — Петушки. Удивительным образом в закрытом на карантин районе снова нет новых случаев заболевания. А за время пандемии коронавирус подтвердили там у 276 человек.

Зато в Гусь-Хрустальном 21 новый случай заражения. Уверенное третье место в таблице распространения COVID-19. Всего носителями инфекции являются 217 жителей района.

Девять случаев заражения отмечено в Александрове, семь в Муроме, пять в Камешково.

По четыре заболевших в Кольчугино и Юрьеве-Польском. По три новых случая инфицирования в Коврове, Судогде, Киржаче и Меленках. По одному инфицированному добавили Красная Горбатка, Собинка и Суздаль. В общей сложности коронавирус был диагностирован за сутки в 14 районах области.

За время пандемии от COVID-19 выздоровели 232 жителя области. Скончались 15 человек. Активными носителями вируса сейчас является 1491 житель региона. В области отмечены сразу несколько внутрибольничных вспышек болезни. В частности, из-за коронавируса на дезинфекцию закрылся акушерский корпус родильного дома ОКБ. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Reuters