Специалист по скверам построит ясли в новом микрорайоне Владимира

Во Владимире на улице Тихонравова началось строительство яслей на 50 мест. Контракт выиграла местная компания «Олрайт», которая за последние годы выполнила благоустройство нескольких общественных пространств в городе. Масштабное обновление подрядчик провел в скверах на Чайковского, за Городским Дворцом культуры, в Перекопском городке и Молодежном сквере на Большой Нижегородской.



В одноэтажном строении будет свой пищеблок, игровые, спальни, столовые, актовый и спортивный залы. На улице построят беседки и игровые площадки. Подход к новому садику будет сделан с двух сторон. Он расположен на свободной площадке между домами. Недовольных жильцов нет. Даже обошлось без вырубки деревьев, что в наше время при такой нехватке свободных земель в городе большая редкость.



Мэрия даже сэкономила на торгах около трех миллионов рублей. Компания согласилась построить ясли за 47 миллионов рублей. Примерно те же суммы потратили подрядчики на возведение других четырех корпусов во Владимире, которые должны были открыться еще в марте. Но из-за пандемии планы пришлось перенести.

В новые ясли попадут малыши до трех лет из юго-западного района.

Самая большая очередь малышей — в Ленинском районе Владимира. Именно здесь строится больше всего бюджетных многоэтажек, куда и переезжают молодые семьи. Три типовых корпуса построили в этом же районе на Сурикова, Завадского и Крайнова. И только один – во Фрунзенском, на 1-й Пионерской. Там в районе Арт-дворца и завода «Точмаш» строится целый квартал жилых домов. Так что скоро там ясли тоже пригодятся.



Как «Призыв» сообщал ранее, в Сновицах со дня на день откроет двери новый сад. Он уже оборудован самыми современными игровыми и обучающими комплексами, которым могут позавидовать даже владимирские детские сады.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»