Спасатели пришли на помощь тонувшему в пруду Таракашка

Сотрудники МЧС Петушинского пожарно-спасательного гарнизона оперативно пришли на помощь мужчине, который тонул в пруду Таракашка в Петушках. Инцидент на воде произошел сегодня рано утром. Сообщение поступило в 6.00. К месту происшествия направились подразделение пожарно-спасательной части № 77, полиция и бригада скорой помощи. Через 14 минут мужчина 1950 года рождения был спасен. С диагнозом переохлаждение его госпитализировали в ЦРБ Петушинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Как мужчина оказался в воде, не уточняется.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает жителей региона соблюдать правила безопасности. В мае еще одну трагедию на воде сумели предотвратить сотрудники ГИМС, вытащив из реки упавшего с обрыва мужчину. Произошло это на Клязьме в микрорайоне Петрино в Вязниках.

Но помощь не всегда может подоспеть вовремя. Ранее «Призыв» сообщал, что из пруда, расположенного рядом с поселком Бег в Судогодском районе, водолазы достали труп мужчины.

Ольга Ефремова

Фото: vestivrn.ru