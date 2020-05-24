Спад выявленных заражений коронавирусом отмечен в выходные

Сегодня статистику заболевших коронавирусом во Владимирской области пополнили 59 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Накануне положительные тесты получили на 15 жителей больше. И хотя тенденция выходных позитивная, за неделю среднесуточный показатель заболевших вырос. За минувшие 7 дней ежедневно заражалось на 3 человека больше, чем в предыдущую неделю.

В общей сложности с понедельника по воскресенье положительные тесты получили 515 жителей области.

Зато скорость распространения инфекции явно замедлилась. Сегодня она равна 2,7%. Положительная динамика и по коэффициенту передачи болезни. Пусть незначительно, но он наконец-то стал чуть меньше 0,8. А это значит, что один носителей коронавируса до момента изоляции не успевает передать заразу даже одному здоровому человеку.

Больше всех заболевших по-прежнему во Владимире. Всего за один день в городе 18 новых случаев заражения. В общей сложности коронавирус подтвержден у 453 жителей областного центра. На втором месте в таблице распространения COVID-19 Петушки. В закрытом на карантин районе положительные тесты на коронавирус получили еще 10 человек. В городе, воспетом Венедиктом Ерофеевым, ровно на сто носителей инфекции меньше, чем во Владимире, где Ерофеев учился, но воспеть – не воспел.

Не отстает от лидеров и Гусь-Хрустальный. Статистику пополнили сразу 10 местных жителей. Общее число заболевших в городе стекольных дел мастеров больше трехсот. Таким образом, суммарно в трёх названных муниципальных образованиях находится ровно половина всех заболевших коронавирусом в области.

По 5 человек заболели в Александрове и Вязниках, три инфицированных добавил Собинский район, по 2 — Юрьев-Польский и Муром, по одному новому случаю заражения отмечено в Судогде, Коврове, Меленках и Кольчугино. В общей сложности коронавирус за сутки диагностировали в 12 районах области.

Всего за время пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 2 253 жителя региона. Активными носителями инфекции являются 1 917 из них. 320 человек уже выздоровели. Это на 9 больше, чем накануне. Умерли от коронавируса 16 жителей области. Большинство из них поздно обратились к врачу. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС