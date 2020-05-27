Социальные выплаты за июнь перечислят до конца мая

Все июньские социальные выплаты, предусмотренные областным законодательством, будут перечислены до 29 мая в связи с режимом повышенной готовности. Это пособия и компенсации для семей с детьми, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий граждан. Досрочную выплату получат свыше 200 тысяч человек.

На эти цели направлено более 214 млн рублей.

Финансирование федеральных мер социальной поддержки будет осуществляться учреждениями социальной защиты в установленные сроки, подчеркивает пресс-служба «Белого дома». Жителям Владимирской области, получающим меры социальной поддержки на почте, доставка ежемесячных выплат будет производиться согласно установленному графику – в дни получения пенсии.

Ранее «Призыв» дал ответы на десять важных вопросов о ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Ольга Ефремова

Фото: ferumnews.ru