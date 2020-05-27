Социальные проездные продлили на июнь

Социальные проездные билеты, пополненные владимирцами на апрель и май, будут действовать и в июне. Соответствующие постановление подписал сити-менеджер Андрей Шохин. Сделано это для тех граждан, кто соблюдал режим самоизоляции. Есть одно условие: проездной не был использован в течение срока действия или по нему было совершено не более 10 поездок.

Продление произойдет автоматически, никуда обращаться не придется.

Ранее заморозка проездных была проведена в апреле. Правда, тогда речь шла не только о единых социальных проездных, но и об обычных. Об этом «Призыв» рассказывал здесь