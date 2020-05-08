Сотрудники Сбербанка исполнят песни военных лет в эфире радио

Волго-Вятский банк Сбербанка подготовил специальный радиоконцерт, приуроченный к Дню Победы. Праздничный концерт пройдет 9 мая с 12.00 до 13.00 на «Дорожном радио».

В эфире прозвучат песни и стихи на тематику военных лет, которые подготовили и записали сотрудники Волго-Вятского банка. Нижегородцы смогут послушать концерт на частоте 105,4 FM, жители остальных регионов присутствия банка – на сайте радио.

Традиционно, на протяжении многих лет, накануне Дня Победы банк проводил концерты силами своих сотрудников. В этом году в связи с ситуацией распространения коронавируса и режимом самоизоляции найден способ сделать это дистанционно, используя возможности радио.

В праздничном эфире прозвучат знаменитые песни о Великой Отечественной войне и ее героях. Сотрудники Сбербанка исполнят полюбившиеся многим поколениям песни «Авиамарш», «На поле танки грохотали», «Катюша», «Последний бой, он трудный самый», «День Победы» и другие. Дети сотрудников банка прочитают отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В этом году в силу обстоятельств мы не можем, как обычно, пригласить клиентов и ветеранов на наш традиционный концерт, встретиться с ними и поздравить лично. Но мы нашли способ сделать это дистанционно.

Этим праздничным радиоконцертом мы хотим выразить благодарность и безграничное уважение к бессмертному подвигу, совершённому нашими ветеранами в годы войны. Приглашаю присоединиться всех клиентов, сотрудников и ветеранов и оценить то, что мы подготовили специально для вас».

Фото: mybryansk.ru