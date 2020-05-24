Соседи Грибоедовых по сельцу Моругино

Фамилия семейства Рахмановых в истории Владимирского края до сих пор на слуху. Во Владимире о ней до сих пор напоминает бывшая Рахмановская богадельня на Студеной горе (до недавнего времени там помещалась детская больница). Есть Рахманов перевоз через реку Клязьму и озеро Рахманова Старица. А ещё бывший дом помещицы Зинаиды Рахмановой, основательницы богадельни своего имени, — тоже на Студеной горе (деревянный дом с мезонином под номером 1). Прежде имелся Рахманов переулок. А вот родовое имение Рахмановых, где когда-то располагалась их усадьба, находилось прежде в сельце Моругино бывшего Судогодского уезда, ныне — Гусь-Хрустального района. Причем этим имением Рахмановы совместно владели с семейством Грибоедовых — дедом, отцом и родной сестрой автора бессмертной комедии «Горе от ума».

Из рук в руки

Родоначальником владимирской ветви Рахмановых стал отставной капитан лейб-гвардии Преображенского полка Степан Миронович Рахманов, родившийся в царствование императора Петра II и скончавшийся при Екатерине II. От брака с дочерью бригадира (бригадного генерала) Прасковьей Васильевной Коробовой он имел четверых сыновей и дочь. Старший из них Михаил Степанович Рахманов, служивший в Днепровском, Мариупольском и Острогожском легкоконных полках, вышел в отставку в 1793 году. И стал владельцем усадьбы в сельце Моругино Судогодского уезда. Возможно, именно он и построил это «дворянское гнездо» на тихой речке Глинке (приток Войнинги бассейна реки Судогды). А умер в 1794 году бездетным.

Его вдова Варвара Владимировна, урожденная Давыдова (дальняя родственница знаменитого поэта и партизана 1812 года Дениса Давыдова), вышла второй раз замуж за генерал-лейтенанта барона Карла Федоровича Кнорринга, присоединившего Грузию к России. Моругино же досталось по наследству брату Михаила Рахманова отставному генерал-майору Алексею Степановичу Рахманову, герою русско-шведской войны 1789-1790 годов. Кроме Моругино, ему принадлежала часть села Красное на реке Рпени (ныне находится в городской черте нашего областного центра).

Генерал А.С. Рахманов скончался в 1827 году в 72-летнем возрасте и был погребен в московском Донском монастыре. Он также не оставил потомства, и наследниками владимирских имений стали племянники Алексей и Николай — дети к тому времени уже тоже умершего (в 1820 году) младшего из братьев премьер-майора Федора Степановича Рахманова от брака с Еленой Матвеевной Красильниковой.

Братья Рахмановы

Алексей Рахманов, отставной штабс-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, двоюродный брат Дельвига и знакомый Пушкина, славился невероятной толщиной и любовью хорошо поесть. Он жил преимущественно в Москве, где и скончался в 1862 году в 61-летнем возрасте. Николай Федорович Рахманов, начав карьеру в военной службе, затем перешел в статскую. К 1834 году имел чин коллежского советника и в 1835-м был внесен в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии, куда записывались древние (то есть особо знатные) дворянские фамилии.

Его сын от брака с Варварой Станиславовной Голынской Алексей Николаевич Рахманов был отдан для учения в известную школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, после окончания которой в 1845 году поступил корнетом в лейб-кирасирский Его Высочества наследника цесаревича полк. Там он прослужил недолго и вышел в отставку поручиком. В 1850-е годы А.Н. Рахманов занимал высокие посты во Владимирском уезде: был попечителем Владимирской гимназии, директором Владимирского тюремного комитета и владимирским предводителем дворянства. Он умер в ноябре 1868 года всего лишь в 41-летнем возрасте и был погребен в Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга (не надо путать его с одноименной обителью в Москве).

Вдова А.Н. Рахманова Зинаида Дмитриевна, урожденная Козакова, пережила супруга почти на 32 года. Именно она, умирая в 1900 году, завещала средства на строительство богадельни на Студеной горе. Одновременно она лишила наследства своего сына статского советника Николая Алексеевича Рахманова, служившего во Владимире земским начальником 3-го участка и промотавшего значительную часть состояния Рахмановых. Не зря этому чиновнику начальство дало такую нелестную характеристику: «человек слабый, бесхарактерный, с наклонностями расточительскими, не всегда отличавший чужие деньги от своих и весьма легко относившийся к займам, в редких случаях возвращая деньги».

Последним известным потомком этой ветви Рахмановых стал сын Н.А. Рахманова и внук Зинаиды Дмитриевны Александр Николаевич Рахманов, служивший старшим столоначальником Владимирской казенной палаты вплоть до революционных потрясений 1917 года.

На реке Глинке

Бывшее имение Рахмановых в сельце Моругино сегодня представляет собой небольшую деревеньку в составе сельского муниципального образования Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Там насчитывается три десятка постоянных жителей. От старой усадьбы осталась лишь сильно заросшая и поредевшая подъездная аллея, да еще плотина на речке Глинке (местные шутят: в Москве была Неглинка, а у нас — Глинка!), при которой с давних пор образовался ныне запущенный и давно нечищеный водоем. На въезде в деревню — штабеля бревен от местных лесопильщиков. А вот указателя с названием населенного пункта нет. В двух порядках деревенской застройки встречаются очень старые дома, которые, возможно, еще помнят Рахмановых или даже Грибоедовых. Некоторые из них уже брошены, покосились и, видимо, простоят недолго.

Совладельцами Рахмановых по моругинскому имению были дед писателя Александра Грибоедова надворный советник Иван Никифорович Грибоедов, участник русско-шведской войны 1741 года и товарищ (заместитель) воеводы Владимирской провинции в 1764-1778 годах, а потом и его сын Сергей Иванович Грибоедов, отставной секунд-майор Ярославского пехотного полка.

Последней владелицей части Моругино из семейства Грибоедовых стала дочь С.И. Грибоедова и старшая сестра писателя Мария Сергеевна Грибоедова. Она родилась в 1792 году (старше брата на два с половиной года), была известна как арфистка и пианистка, и очень поздно по меркам XIX века вышла замуж — лишь в 1828-м, уже в 35-летнем возрасте. Избранником стал её ровесник отставной поручик Алексей Михайлович Дурново. Он воспитывался в Благородном пансионе при Московском университете вместе с Александром Сергеевичем Грибоедовым, подружился с ним на всю жизнь и близко знал его семью. С Марией Грибоедовой Дурново сблизило пристрастие к музыке.

Брак Дурново и Грибоедовой оказался счастливым, они вырастили сына Александра, названного в честь дяди А.С. Грибоедова. По данным седьмой ревизской переписи 1816 года тогда еще за девицей Марией Грибоедовой в сельце Моругино значилось 47 мужского и 56 женского пола крепостных крестьян. Однако в Моругино Дурново бывали лишь наездами, и, по всей видимости, своего усадебного дома у них там не имелось. Вероятно, приезжая в Моругино, Грибоедовы останавливались в доме у Рахмановых, с которыми были дружны при полном отсутствии каких-либо соседских дрязг.

Такова семейная хроника Рахмановых и страницы истории сельца Моругино, где в усадебном доме когда-то звучал грибоедовский вальс.

Николай Фролов

На заглавном фото — старые дома, которые, возможно, помнят еще Рахмановых или даже Грибоедовых