Снаряд легендарной «Катюши» обнаружили во время дорожных работ

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили сегодня во время дорожных работ на трассе М-7 в Петушинском районе. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Владимирской области. Они установили, что это 132-миллиметровый снаряд БМ-13 легендарной «Катюши». Взрывотехники транспортировали находку в безопасное место, соблюдая все меры предосторожности. Снаряд уничтожили в лесополосе, сообщает пресс-служба ведомства.

Это не первое напоминание о Великой Отечественной войне, обнаруженное в Петушинском районе.

2 апреля этого года в районе деревни Новое Аннино во время дорожных работ нашли авиабомбу. Ее оперативно уничтожили. В конце февраля в лесах под Петушками местные жители обнаружили более сорока артиллерийских снарядов. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии. Их транспортировали в безопасное место и уничтожили.

Ранее «Призыв» сообщал, что найденный мундштук помог поисковикам узнать судьбу пропавшего солдата из Владимирской области. Михаил Иванович Чернов более 75 лет числился пропавшим без вести.

Илья Скрипарь

Фото предоставлены пресс-службой управления Росгвардии по Владимирской области