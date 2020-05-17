Следственный комитет проверит жалобы на занижение выплат медикам

Следственное управление СК РФ по Владимирской области начало доследственную проверку ситуации в Александровской районной больнице, где медики пожаловались на занижение компенсаций, положенных при работе с пациентами, больными COVID-19. Кроме того, правоохранители проверят условия труда в данном медучреждении, которые тоже вызывают много вопросов. Об этих наиболее вопиющих случаях «Призыв» рассказал в интервью с районным депутатом Натальей Палаткиной. Эта и другие публикации стали поводом для проверки Следкома.

Поводом для доследственной проверки стали публикации в СМИ.

— В средствах массовой информации федерального и регионального уровня распространялась информация о нарушении прав медицинских сотрудников на качественные условия труда в условиях борьбы с эпидемией в Александровской районной больнице, включая клиники в Карабаново и Струнино. По всем аспектам, изложенным в информации, проводится доследственная проверка, — пояснила официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Уже начались мероприятия, направленные на выявление и устранение нарушений, сообщил Следком. К этой проблеме активно подключилась и областная прокуратура. Ведомство установило, что в 35 медучреждениях региона выплаты врачам за лечение коронавирусных больных производились с нарушениями. Представления внесены главврачам больниц во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах, ЗАТО город Радужный.

Ранее Следком инициировал расследование по факту получения ожогов лица медсестрой Карабановской больницы. Повреждение кожи произошло из-за ношения защитного респиратора, который, как утверждает сама пострадавшая, постирали в хлорке.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: stihi.ru