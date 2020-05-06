Следственный комитет нагрянул с проверкой в Карабановскую больницу

Причиной стала жалоба медсестры с химическим ожогом

Ситуацию в Карабановской больнице Александровского района взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета. Вчера на место уже выезжали сотрудники СК, которые собирали документы, опрашивали персонал и руководство. В медучреждение правоохранители нагрянули после жалобы медсестры, опубликованной в СМИ, в том числе на сайте «Призыва». Ольга Овинникова рассказала нам, что после рабочей смены она получила химические ожоги лица 1-й и 2-й степени. По её словам, они появились в результате ношения защитной маски, которую перед этим пришлось замачивать в хлорке. Впрочем, как и остальную защитную амуницию: бахилы и халаты.

Фото из личного архива Ольги Овинниковой

Сейчас по этому факту, по поручению руководителя следственного управления Артема Кулакова, проводится доследственная проверка. Причем в полном объеме. Будет отрабатываться не только единичная жалоба медсестры, получившей на рабочем месте увечья, но и в целом сегодняшнее состояние больницы в Карабаново.

 Причиной проверки стала жалоба медсестры с химическим ожогом.

Приступили к действию после публикации СМИ, где с заявлением выступила медицинский сотрудник. Поручение руководителя – оценить ситуацию более полно и объективно. Будем проверять и конкретные факты, и положение в больнице. Возможно, кто-то из других сотрудников даст показания. Проверка касается не только состояния здоровья медсестры, но нужно и полностью оценить ситуацию,- пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

«Призыв» связался с пострадавшей Ольгой Овинниковой. Девушка сейчас находится на больничном. Лицо, пострадавшее от ожогов, уже выглядит лучше, но следы ещё видны, говорит медсестра.

Мне на днях действительно звонили сотрудники Следственного комитета Александровского района, взяли все показания по телефону. К себе не вызывали из-за карантина, — рассказала «Призыву» Ольга Овинникова. – Они ещё других свидетелей опрашивали. Медсестру, которая у нас в больнице заразилась коронавирусом, я знаю, тоже опрашивали. Позиции никто не сдавал. Но та санитарка, которая получила ожоги, как и я, возможно, до сих пор молчит, она боится жаловаться.

Карабановская больница. Фото: diskontokno.ru

Вернется ли Ольга после случившегося на работу? Медсестра сказала, что собирается. Но не в терапевтическое отделение, где лежат с COVID-19, а медики вынуждены замачивать свои костюмы. Здесь она работала по совместительству. Её позвали из инфекционного отделения. Ольга Овинникова надеется, что после проверки подобные нарушения в больнице больше не повторятся.

Ранее «Призыв» сообщал, что фельдшерам за пациентов с COVID-19 будут выплачивать федеральные надбавки, но посчитают потраченное время вплоть до минуты.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: nash-aleksandrov.ru

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Обсуждение 5

  • вас:
    06.05.2020 в 12:24

    Жуть какая…а доплатят копейки — за минуты…

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  • Ирэн:
    06.05.2020 в 14:36

    А может и не найдут следы хлорки… к приходу СК там наверняка подготовились

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  • Полина Тарбеева:
    06.05.2020 в 14:49

    а как в других медучреждениях, есть средства защиты?

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  • Татьяна Данилова:
    06.05.2020 в 15:28

    Мне одна знакомая медсестра из Владимира сказала, что нет. Масок им не выдают.

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  • Witness:
    06.05.2020 в 19:12

    Реальность и лапша, которую нам так старательно вешают, это разные вещи. Главное, чтобы сестричка крайней не оказалась

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