Следственный комитет нагрянул с проверкой в Карабановскую больницу

Ситуацию в Карабановской больнице Александровского района взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета. Вчера на место уже выезжали сотрудники СК, которые собирали документы, опрашивали персонал и руководство. В медучреждение правоохранители нагрянули после жалобы медсестры, опубликованной в СМИ, в том числе на сайте «Призыва». Ольга Овинникова рассказала нам, что после рабочей смены она получила химические ожоги лица 1-й и 2-й степени. По её словам, они появились в результате ношения защитной маски, которую перед этим пришлось замачивать в хлорке. Впрочем, как и остальную защитную амуницию: бахилы и халаты.

Сейчас по этому факту, по поручению руководителя следственного управления Артема Кулакова, проводится доследственная проверка. Причем в полном объеме. Будет отрабатываться не только единичная жалоба медсестры, получившей на рабочем месте увечья, но и в целом сегодняшнее состояние больницы в Карабаново.

Причиной проверки стала жалоба медсестры с химическим ожогом.

— Приступили к действию после публикации СМИ, где с заявлением выступила медицинский сотрудник. Поручение руководителя – оценить ситуацию более полно и объективно. Будем проверять и конкретные факты, и положение в больнице. Возможно, кто-то из других сотрудников даст показания. Проверка касается не только состояния здоровья медсестры, но нужно и полностью оценить ситуацию,- пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

«Призыв» связался с пострадавшей Ольгой Овинниковой. Девушка сейчас находится на больничном. Лицо, пострадавшее от ожогов, уже выглядит лучше, но следы ещё видны, говорит медсестра.

— Мне на днях действительно звонили сотрудники Следственного комитета Александровского района, взяли все показания по телефону. К себе не вызывали из-за карантина, — рассказала «Призыву» Ольга Овинникова. – Они ещё других свидетелей опрашивали. Медсестру, которая у нас в больнице заразилась коронавирусом, я знаю, тоже опрашивали. Позиции никто не сдавал. Но та санитарка, которая получила ожоги, как и я, возможно, до сих пор молчит, она боится жаловаться.

Вернется ли Ольга после случившегося на работу? Медсестра сказала, что собирается. Но не в терапевтическое отделение, где лежат с COVID-19, а медики вынуждены замачивать свои костюмы. Здесь она работала по совместительству. Её позвали из инфекционного отделения. Ольга Овинникова надеется, что после проверки подобные нарушения в больнице больше не повторятся.

Ранее «Призыв» сообщал, что фельдшерам за пациентов с COVID-19 будут выплачивать федеральные надбавки, но посчитают потраченное время вплоть до минуты.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: nash-aleksandrov.ru