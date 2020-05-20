Следователи заинтересовались выплатами собинским медикам 

В Собинском районе проводится доследственная проверка о нарушении прав работников структурного подразделения Собинской районной больницы на получение денежных стимулирующих выплат. На недополучение компенсаций за работу с пациентами с признаками коронавируса пожаловались медики и водители скорой медицинской помощи Лакинска.

— Следователем СК России уже получены объяснения с руководителей Собинской районной больницы, а также медицинского персонала, водителей Лакинского подразделения. Оцениваются финансовые документы о порядке начисления и выплат стимулирующих надбавок в особых условиях работы, — уточняет пресс-служба Следкома.

В ведомстве отмечают, что в рамках проверки нарушения прав работников скорой медицинской помощи руководством районной больницы были устранены, выплаты произведены в полном объеме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи заверили, что продолжат реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам.

Между тем «Белый дом» отчитался о выполнении поручения президента. Медикам и водителям скорой медицинской помощи региона, работающим с пациентами с COVID-19, выплачено более 145 миллионов рублей. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: neonomad.kz