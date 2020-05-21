Ситуацию с увольнениями руководителей учреждений культуры обсудили в «Белом доме»

Увольнение семерых руководителей учреждений культуры в Коврове обсудили в администрации Владимирской области. Участники встречи обменялись мнениями по ситуации. Областные власти, представители культурного сообщества и профсоюзов встали на защиту работников культуры, подчеркнув, что кадровый потенциал руководителей, имеющих огромный опыт работы, заслуженный авторитет и широкую поддержку в культурном сообществе региона, необходимо сохранить. Было также внесено предложение о создании совместной рабочей группы для решения проблемы.

Глава Коврова считает увольнения оправданными.

Однако глава Коврова Юрий Морозов не изменил своего решения и настаивает на необходимости продолжения оптимизации в учреждениях культуры и на целесообразности увольнения их руководителей. В этой связи «Белый дом» возлагает всю полноту ответственности за принятые решения на администрацию города.

— В этих условиях администрация области совместно с представителями культурного сообщества региона и Министерства культуры РФ будет реализовывать меры по обеспечению соблюдения интересов руководителей и работников учреждений культуры Коврова, а также сохранению сферы культуры в целом, – резюмировал итоги встречи директор департамента региональной политики Денис Лякишев.

Сразу семерых руководителей художественных и музыкальных школ, дворцов и домов культуры Коврова освободили от должности 18 мая. В их защиту выступили жители города и коллеги по всей области. Ранее «Призыв» сообщал, что законность увольнения работников культуры проверит прокуратура.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»