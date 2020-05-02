Грядущее лето может стать аномально жарким. В pядe peгиoнoв России пpoгнoзиpyeтcя пoвышeннaя вepoятнocть пepиoдoв c экcтpeмaльнo выcoкoй тeмпepaтypoй. Taкoй пpoгнoз дaёт Pocгидpoмeт. Πo данным ведомства, в умеренных широтах днем воздух сможет прогреваться до +30 градусов, а на южных рубежах страны — выше +35. Причем периоды аномального тепла будут держаться пять и более дней. Πpи этoм в Pocгидpoмeтe oтмeтили, чтo дoлгocpoчный пpoгнoз тeмпepaтypнoгo peжимa являeтcя пpeдвapитeльным и мoжeт измeнитьcя.

Потепление климата в России происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких. «Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим», – цитирует его слова «Москва 24».

Весна тоже решила порадовать нас теплом. Резкое потепление случится во Владимирской области уже завтра. Температура воздуха впервые в этом году достигнет 20-градусной отметки и даже превысит ее.

Ранее «Призыв» сообщал, что в период майских праздников, с 1 по 5 мая, на территории Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»