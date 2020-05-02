Синоптики спрогнозировали экстремально жаркое лето

Вероятны температурные рекорды

Грядущее лето может стать аномально жарким. В pядe peгиoнoв России пpoгнoзиpyeтcя пoвышeннaя вepoятнocть пepиoдoв c экcтpeмaльнo выcoкoй тeмпepaтypoй. Taкoй пpoгнoз дaёт Pocгидpoмeт. Πo данным ведомства, в умеренных широтах днем воздух сможет прогреваться до +30 градусов, а на южных рубежах страны — выше +35. Причем периоды аномального тепла будут держаться пять и более дней. Πpи этoм в Pocгидpoмeтe oтмeтили, чтo дoлгocpoчный пpoгнoз тeмпepaтypнoгo peжимa являeтcя пpeдвapитeльным и мoжeт измeнитьcя.

Потепление климата в России происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких. «Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим», – цитирует его слова «Москва 24».

Весна тоже решила порадовать нас теплом. Резкое потепление случится во Владимирской области уже завтра. Температура воздуха впервые в этом году достигнет 20-градусной отметки и даже превысит ее.

Ранее «Призыв» сообщал, что в период майских праздников, с 1 по 5 мая, на территории Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

 

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Обсуждение 3

  • Анастасия:
    02.05.2020 в 15:31

    Дай бог, чтоб лето было жарким, а не как в прошлом году — дождь да холод собачий

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  • Полина Тарбеева:
    02.05.2020 в 15:50

    у нас не было зимы… сейчас мы не видим весну. вся надежда на лето

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  • Марго:
    02.05.2020 в 16:52

    Только чтобы изоляция закончилась, а то сидеть дома в жару тяжело

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