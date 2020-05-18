Синоптики рассказали, когда в регион вернется тепло

Потепления во Владимирской области можно ожидать лишь к концу мая. Пока же погода будет скорее осенней: ветрено, дождливо, днем +10…+13 градусов. Ночью температура может и вовсе опуститься до +2 градусов. Синоптики уточняют, что причиной резкого похолодания в европейской части России стали пришедшие из Арктики воздушные массы.

Затяжные холода случаются в мае не чаще, чем раз в 15 лет.

— Ближайшую неделю Центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое, — отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»