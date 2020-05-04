Синоптики предсказали погоду на День Победы

На День Победы в центральной части страны будет пасмурно и ветрено. Днем температура приблизится к климатической норме. Воздух прогреется до +15 градусов. Ночью прохладнее: около +5..+7 градусов. Такой прогноз на 9 мая дали синоптики центра погоды «Фобос». С ними согласны и популярные погодные сервисы. Согласно их данным во Владимирской области в День Победы будет относительно тепло: +16…+17 градусов.

Ожидается сильный ветер и кратковременные дожди.

— При переменной облачности в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Довольно неприятный северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду, — рассказал ведущий сотрудник центра Михаил Леус в интервью РИА Новости.

Завтра в регионе будет даже жарко. 5 мая днем местами воздух прогреется до +24 градусов. Впрочем, вся неделя будет относительно теплой. Дневные температуры будут колебаться в пределах от +16 до +19 градусов. При этом синоптики обещают кратковременные дожди.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир начали украшать ко Дню Победы.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»