Шквалистый ветер обрушится на Владимирскую область

Погода во Владимирской области резко испортится. Произойдет это уже в ближайшие часы. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается дождь. Также в регионе будет бушевать сильный ветер, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. К слову, усиление ветра наблюдается уже сейчас.

Непогода сохранится и грядущей ночью.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее.

— Проявляйте осторожность. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: 01 (с городского), 101, 112 (с мобильного), — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что со среды температура воздуха во Владимирской области начнет резко падать. Наступят так называемые «черемуховые холода».

Ольга Ефремова

Фото: mlyn.by