Шестнадцать жителей Владимира оштрафовали за нарушение самоизоляции

Сразу шестнадцать жителей Владимира получили штрафы в размере одной тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд. Сообщается, что в период действия режима повышенной готовности нарушители находились без уважительной причины в более чем 500 метрах от места фактического проживания.

Владимирцев наказали за несанкционированные прогулки.

Нарушителей режима самоизоляции штрафуют по всей области. Особенно активно в Коврове. За последнее время штрафы там назначены 16 горожанам. Ковровчанам придется заплатить от 1000 до 7000 рублей. Об этом сообщает Ковровский городской суд.

Куда более крупные суммы назначаются при нарушении карантина. Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Владимира, вернувшаяся из Мексики и свободно посещавшая магазин, выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. На 15 тысяч рублей попал житель Александрова. Находясь на карантине, он покинул свою квартиру и вышел покурить у подъезда своего дома.

Ольга Ефремова

Фото: oblgazeta.ru