Шестнадцать врачей больницы скорой помощи заразились коронавирусом

Сразу шестнадцать врачей владимирской городской клинической больницы скорой медицинской помощи заразились коронавирусом. Один из них находится в группе риска и переведен в стационар инфекционного госпиталя. Два человека выздоровели. Остальные проходят реабилитацию амбулаторно. Тринадцать медиков лечатся на дому, сообщили «Призыву» в пресс-службе департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

Если верить порталу Медицина33.рф, в «Красном Кресте» работают 593 сотрудника. Из них 383 человека — медицинские специалисты, треть из которых врачи — 121 человек. Кто точно заразился, не сообщается. Можно предположить, что речь идет о сотрудниках отделения хирургии, где, по нашей информации, был зафиксирован первый случай коронавируса. И судя по ответу областных властей, без заболевших сотрудников в медучреждении образовался кадровый дефицит.

— Городская клиническая больница продолжает работать в прежнем режиме. Вследствие того что ряд медицинских работников находятся на больничном листе, возникают определенные сложности, — сказано в официальном ответе облздрава.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в «Красном Кресте» еще в апреле.

21-го числа пресс-служба администрации Владимирской области распространила информацию о том, что трое врачей и пациент городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира получили положительные тесты на коронавирус. Но, судя по всему, заболели они раньше. Согласно полученному ответу, COVID-19 появился в стенах медучреждения 12 апреля. По крайней мере, с этого дня областные власти ведут отчет заболевших. На данный момент коронавирус, кроме медиков, выявлен у 48 пациентов клиники.

— Четверо пациентов переведены в инфекционные госпитали в связи с необходимостью оказания медицинской помощи по основному заболеванию. 12 пациентов получили медицинскую помощь в условиях обсервационного отделения. Остальные отправлены на амбулаторное лечение, — подчеркивают в облздраве.

На данный момент, по заверению областных властей, городская клиническая больница скорой медицинской помощи работает в круглосуточном режиме оказания экстренной стационарной медицинской помощи пациентам хирургического, травматологического, урологического и гинекологического профилей. «Красный Крест» принимает больных, которые нуждаются в неотложной помощи или имеют направление от врачей первичного звена.

По информации и.о. главного врача больницы, в медучреждении развернуты 15 реанимационных коек для носителей инфекции. Еще 7 мест предназначены для оказания помощи условно инфицированным пациентам, которые поступают на госпитализацию.

На данный момент COVID-19 подтвержден у 184 жителей Владимира. Они доставляются в инфекционные госпитали, развернутые на базе городской больницы № 6 и хирургического корпуса ОКБ. Свободные места для приема коронавирусных больных в учреждениях здравоохранения Владимира есть. В отличие от областного центра, Ковров уже столкнулся с дефицитом коек для пациентов с COVID-19. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости