Шестилетний мальчик гулял один на оживленной трассе 

Жительница Коврова Елена Попова предотвратила трагедию, которая могла произойти с маленьким мальчиком. 26 мая около 7 часов вечера, передвигаясь на своем автомобиле, женщина заметила его на оживленной трассе. Ребенок на вид 6-7 лет был один. Он рассказал, что поссорился с мамой и ушел из дома.

Ковровчанка позвонила в полицию.

Елена Попова передала ребенка прибывшим на место полицейским, которые установили личность мальчика. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Известно, что до встречи с ковровчанкой ребенок успел пройти несколько километров. Только Елена Попова, проявив неравнодушие и не пожалев своего времени, остановилась, за что сотрудники полиции выражают ей благодарность.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире на нерегулируемом пешеходном переходе сбили мальчика 2011 года рождения. Случилось это накануне на улице Нижняя Дуброва.

Ольга Ефремова

Фото: u-f.ru