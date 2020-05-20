Шестьдесят шесть новых случаев коронавируса зафиксированы в регионе за сутки

Во Владимирской области выявлены 66 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это за один день. Для сравнения, на прошлой неделе среднесуточный прирост заболевших был равен 70. А накануне COVID-19 подтвердился у 83 человек. Так что сегодня наблюдается небольшой спад в скорости распространения инфекции. Однако об устойчивой тенденции к снижению говорить еще очень рано.

Общее число заболевших в области достигло 1986.

Больше всего заболевших во Владимире. За 24 часа положительный тест на коронавирус получили еще 12 человек. В общей сложности носителями инфекции являются 377 жителей областного центра. На втором месте в таблице распространения инфекции — Петушки. В закрытом на карантин районе плюс 4 заболевших за сутки. За время пандемии COVID-19 подтвердился у 305 человек.

Чуть меньше заболевших в Гусь-Хрустальном — 6 новых случаев заражения. Коронавирус подтвержден у 279 жителей района. По 7 человек получили положительные тесты в Собинке и Киржаче, по 6 заболевших в Муроме и Александрове. 4 случая инфицирования выявлены в Коврове, 3 — в Судогодском районе, по 2 заболевших в Кольчугино, Красной Горбатке, Вязниках, Камешково и Меленках. Один — в Суздале. В общей сложности в области коронавирус подтвержден у 1986 человек.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 267 жителей региона. 15 человек скончались. Активными носителями инфекции являются 1704 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что медикам выплатили более 145 миллионов рублей за пациентов с COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: fool.com