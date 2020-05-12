Шестьдесят один новый случай коронавируса подтвержден в регионе за сутки

Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 61 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это меньше, чем в последние два дня, когда среднее число заболевших равнялось 80. Общее количество инфицированных — 1387 человек. По данным телеграм-канала «Жизнь мента», большинство лечится дома. В стационаре находится каждый пятый человек с положительным тестом на COVID-19. При этом, по информации «Призыва», в инфекционном госпитале, открытом на базе хирургического корпуса областной клинической больницы, отмечается наплыв пациентов.

На этом фоне Владимир уверенно догоняет лидера в таблице распространения коронавируса. За сутки COVID-19 подтвердили у восьми местных жителей. Общее число носителей инфекции в областном центре — 257 человек. Больше только в Петушинском районе. Там за время пандемии положительные тесты получили 266 жителей. При этом в городе за пять дней только один заболевший.

Зато в Гусь-Хрустальном выявлены 29 новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвержден у 155 человек. Семь положительных тестов пришли в Киржач, по три в Александров, Судогду и Юрьев-Польский. Два заболевших в Муроме, Кольчугино и Суздале. По одному положительному тесту получили жители Вязников и Камешково. В общей сложности за сутки COVID-19 диагностировали в 11 районах области.

Официально носителями вируса являются 1269 жителей Владимирской области, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. За время пандемии умерли 15 человек, 103 выздоровели. И это больше, чем накануне. Отрицательные тесты на COVID-19 получили еще три человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что тесты на коронавирус будут делать быстрее.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости