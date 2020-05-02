Шестьдесят новых случаев коронавируса диагностированы за сутки

Во Владимирской области коронавирус обнаружили еще у 60 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это за один день. Больше случаев заражения за 24 часа было диагностировано только 28 апреля. В тот день положительные тесты получили сразу 79 человек. На фоне роста общего числа инфицированных специалисты делают аккуратный прогноз по возможному выходу заболеваемости на плато.

Новый очаг напряженности в регионе — Кольчугинский район. Там COVID-19 за день подтвердился у 18 местных жителей. Общее число зараженных уже 58 человек.

Больше суточный прирост только в Петушинском районе. Там коронавирус обнаружили 23 раза. В общей сложности инфицированы 190 местных жителей. Это четверть от всех заболевших в регионе. Накануне карантин продлили на неопределенный срок. Эффекта от ограничительных мер пока не видно. Район закрыли для въезда и выезда больше двух недель назад. Один инкубационный период уже прошел. Правда, неизвестно, насколько оперативно делают тесты на коронавирус. По нашей информации, в некоторых случаях анализ приходит только через неделю. А значит люди, отраженные в статистке сегодня, могли заболеть больше семи дней назад.

Общее число зараженных COVID-19 — 775 человек.

Пять случаев коронавируса сегодня выявлены в Александрове и Киржаче. По одному носителю опасного вируса прибавили Владимир, Ковров, Собинка и Вязники. Общее число инфицированных в регионе — 775 человек. Для сравнения, неделю назад заболевших было на 350 человек меньше. Единственным местом на территории области, где COVID-19 официально не диагностирован, остается Селивановский район.

— Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 1 мая (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 251, больных с признаками внебольничной пневмонии – 32. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 42 пациента с ОРВИ и 498 с пневмонией, — сообщает оперштаб области.

Самое важное сейчас — оставаться дома, настаивают эксперты Роспотребнадзора. Только так мы можем помочь нашим врачам. А им приходится нелегко. Не всегда хватает средств индивидуальной защиты. Ранее «Призыв» сообщал, что медики из карабановской больницы получили химические ожоги.

Полина Тарбеева

Фото: mos.ru