Шестьдесят новых случаев коронавируса диагностировано за сутки

Во Владимирской области коронавирус обнаружили еще у 60-ти человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это за один день. Больше случаев заражения за 24 часа было диагностировано только однажды. 28 апреля положительные тесты получили сразу 79 человек. На фоне роста общего числа инфицированных специалисты делают аккуратный прогноз по возможному выходу заболеваемости на плато.

Новый очаг напряженности в регионе — Кольчугинский район. Там COVID-19 за день подтвердился у 18 местных жителей. Общее число зараженных уже 58 человек.

Больше суточный прирост только в Петушинском районе. Там коронавирус обнаружили 23 раза. В общей сложности инфицировано 190 местных жителей. Это четверть от всех заболевших в регионе. Накануне карантин продлили на неопределенный срок. Эффекта от ограничительных мер пока не видно. Район закрыли для въезда и выезда больше двух недель назад. Один инкубационный период уже прошел. Правда, неизвестно, насколько оперативно делают тесты на коронавирус. По нашей информации, в некоторых случаях анализ приходит только через неделю. А значит люди, отраженные в статистке сегодня, могли заболеть больше семи дней назад.

Общее число зараженных COVID-19 — 775 человек

Пять случаев коронавируса сегодня выявлено в Александрове и Киржаче. По одному носителю опасного вируса прибавили Владимир, Ковров. Собинка и Вязники. Общее число инфицированных в регионе — 775 человек. Для сравнения неделю назад заболевших было на 350 человек меньше. Единственным местом на территории области, где COVID-19 официально не диагностирован остается Селивановский район.

Самое важное сейчас — оставаться дома, настаивают эксперты Роспотребнадзора. Только так мы можем помочь нашим врачам. А им приходится нелегко. Не всегда хватает средств индивидуальной защиты. Ранее «Призыв» сообщал, что медики из карабановской больницы получили химические ожоги.

Полина Тарбеева

Фото: mos.ru